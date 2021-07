La Gazzetta dello Sport: “Il primo giorno di Juric, lavoro, regole e serietà”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive del comportamento di Ivan Juric durante il primo giorno di ritiro del suo Toro. Il nuovo tecnico granata si è subito approcciato in maniera seria e precisa al mondo granata richiamando all'attenzione fin dal principio chi scherzava. Juric spiega ai suoi ragazzi come muoversi e come giocare gesticolando molto e pretendo parecchio fin dai primi minuti di allenamento. La rosea sottolinea una novità importante che riguarda il Toro: il 21 luglio ci sarà un test in famiglia a Santa Cristina dove si affronteranno il Torino A e il Torino B. Per quanto riguarda il mercato la Gazzetta scrive dell'interesse del Pordenone per Rauti. La punta classe 2000 potrebbe diventare il terzo giocatore granata a trasferirsi in Friuli dopo Onisa e Freddi Greco.