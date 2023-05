La Gazzetta dello Sport: “Il ricordo di Cairo e Pulici del Grande Torino”

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna propone le parole pronunciate ieri dal patron del Torino Urbano Cairo e da una leggenda del club granata come Paolino Pulici in occasione delle cerimonie del 4 maggio per il Grande Torino. Il presidente ha elogiato la memoria degli Invincibili ricordandone i valori: "Rappresentano una vetta inavvicinabile. L'esempio che loro ci hanno dato deve rimanere negli occhi e nella mente di tutti. Deve essere una guida". A fargli eco ci ha pensato l'ex attaccante del Torino: "Superga è un simbolo del Toro e dell'Italia perché il Grande Torino era la Nazionale italiana, alla quale dava dieci giocatori. Non potrà mai essere dimenticato: è la squadra degli italiani". Al fianco di Pulici erano presenti altri grandi ex del passato come Renato Zaccarelli e Claudio Sala.