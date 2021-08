La Gazzetta dello Sport: “Il riscatto di Pjaca, per Juric è l’uomo del destino”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Riflettori puntati su Marko Pjaca per la Gazzetta dello Sport. Il trequartista croato, dopo aver fatto bene in amichevole ed essere sembrato più in ombra contro la Cremonese, punta a lasciare il segno contro l'Atalanta. Ivan Juric vuole che si carichi il Toro sulle spalle e lo ritiene indispensabile nel suo 3-4-2-1. Poi, spazio ai dubbi di formazione: per il quotidiano Djidji parte favorito su Izzo dietro, Belotti verso la panchina dopo la contusione in Coppa Italia. Intanto, sul mercato, si registra l'addio di Lyanco, andato al Southampton. Per sostituirlo i nomi sono quelli di Becao dell'Udinese, Comert del Basilea, Gigot dello Spartak Mosca e Walukiewicz del Cagliari. Per la trequarti invece si continuano a monitorare Messias e Ounas, ma piace anche Borini.