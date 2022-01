La Gazzetta dello Sport: “Il Torino domina, però manca il colpo del ko”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"E' difficile spiegare come abbia fatto il Torino a non vincere una partita dominata - si legge tra le pagine de La Gazzetta dello Sport - . Le occasioni sprecate, certo; un po’ di sfortuna, senza dubbio; i discutibili cambi di Juric, anche; un calo fisico nel finale, magari". Eppure a due minuti dalla fine, Berardi trova un'autostrada. Il giocatore neroverde viene rallentato, ma non fermato, e Raspadori sfrutta il cross del compagno di squadra e di Nazionale. Al di là di tutto ciò, "la gara di ieri evidenzia la crescita dei granata a cui è mancata solo un po’ di concretezza. Il bilancio finale è di un palo e due traverse, tante occasioni sprecate e la consapevolezza di aver impedito al Sassuolo di esprimersi". Gli sprechi sono il grande rimpianto di Juric. Il dominio sul piano del gioco non è sufficiente se non è gratificato dai gol. Sanabria ha disputato un'ottima prestazione, ma sono state diverse le imprecisioni commesse. A queste due/tre occasioni si aggiungono il palo di Mandragora e le due traverse (prima di Sanabria e poi di Bremer) nel secondo tempo. "E invece il pareggio ha punito oltremodo gli sprechi dei granata".