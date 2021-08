La Gazzetta dello Sport: “Il Toro pensa a Comert per la difesa”

Le pagine in edicola quest'oggi dedicate al Toro

"Il Toro - scrive La Gazzetta - non meritava di inciampare in questa seconda domenica d’agosto", in riferimento all'ultima amichevole giocata ieri alle 18 tra Az Alkmaar e Torino, terminata 2-1 per la formazione olandese. La partita si apre dopo neanche un minuto di gioco, quando il neo arrivato in rosa granata Marko Pjaca trapassa i guantoni del portiere olandese e regala il vantaggio al Toro. Nota positiva per Ivan Juric: la sua squadra è riuscita a "tenere il campo con autorità e offrendo sprazzi di un calcio piacevole soprattutto nella ripresa". Ancora molte sono le difficoltà dei granata, a partire dalle mancanze in alcune zone del campo: per il reparto difensivo, il Torino pensa a Cömert, difensore svizzero di proprietà del Basilea; a centrocampo, Linetty e Lukic (ieri assente per infortunio) non convincono, e a Mandragora serve un appoggio. Sulla linea offensiva, "promosso Pjaca, mentre Verdi e Sanabria non garantiscono oggi la brillantezza richiesta da Juric". A colmare le assenze di Ansaldi e Aina, Juric pone fiducia in Vojvoda, "che si batte, a sinistra, su una fascia che non è la sua". In Olanda, appare per la prima volta anche Andrea Belotti nel progetto Juric. Subentra nel secondo tempo al posto di Zaza: "ha provato pure una bella girata al volo, spentasi in curva. Insomma, la solita generosità non è mancata".