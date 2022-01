La Gazzetta dello Sport: “Il Toro si affida al bomber dell’Olimpico Sanabria”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Quest'oggi alle ore 17 il Torino ospiterà la Fiorentina e lo farà non nelle migliori condizioni possibili dopo aver saltato molti allenamenti negli ultimi giorni a causa della quarantena imposta dall'Asl al gruppo squadra. Come si legge sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, i granata si affideranno ad Antonio Sanabria per il match contro i viola. L'attaccante paraguaiano da quando è arrivato in granata un anno fa ha dimostrato di avere grande feeling con l'Olimpico Grande Torino. Degli 8 gol segnati con la maglia del Toro, infatti, ben 7 sono arrivati tra le mura amiche. L'unica eccezione è il gol realizzato a febbraio 2021 in trasferta a Crotone. Ma non solo i gol servono al Torino, la caratteristica di Sanabria che più apprezza mister Juric è la sua qualità negli ultimi 30 metri dato che si tratta di un attaccante che riesce a far giocare bene la squadra in zona offensiva.