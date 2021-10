La Gazzetta dello Sport: “Ivan Juric può dare forma al progetto”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Juric ha ritrovato la batteria degli attaccanti quasi al completo - si legge tra le colonne de La Gazzetta dello Sport - . È quella componente che, a causa dei tanti infortuni, aveva reso il Toro incompleto in questa prima parte del campionato, frenandone la corsa". Quasi al completo la formazione granata, che ora attende ancora il rientro di Marko Pjaca, ma dovrà fare i conti (contro il Milan) dell'assenza di Cristian Ansaldi. "Tonny Sanabria e Josip Brekalo ci sono sempre stati e sono stati pure sempre impiegati. Brillanti spesso, ma poche volte così incisivi come venerdì. I recuperi di Belotti e Praet permetteranno al tecnico di avere quei cambi a gara in corsa di assoluta qualità che finora sono mancati. Juric avrà potenza, talento, soluzioni e una varietà di scelte tutte di qualità: aspettando pure il rientro di Pjaca a novembre".