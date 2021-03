La Gazzetta dello Sport: “Izzo all’attacco”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il protagonista tra le pagine de La Gazzetta dello Sport è Armando Izzo. Queste le parole che si leggono tra le colonne del quotidiano sul difensore granata: “Si è sempre rialzato. Ha sofferto e rimontato, e alle volte è stato costretto a farlo anche nella vita, ha gioito e stretto i denti. Ma c’è un aspetto che gli dovrà essere sempre riconosciuto: Izzo non ha mai mollato un centimetro”. Pur di rientrare in qualsiasi nuovo progetto del Torino, il numero 5 granata ha accettato anche di giocare terzino, ruolo che non praticava dalle giovanili. “Per Nicola è divenuto dal primo giorno un colonnello, l’uomo più importante della difesa al quale è affidato il compito di guidare i più giovani Bremer, Lyanco e Buongiorno. Per Nicola non è solo un guerriero, è un veterano al quale consegnare le chiavi di un progetto”. Adesso Izzo punta a ottenere due cose: la salvezza con il Torino e a riagganciare la Nazionale.