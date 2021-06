La Gazzetta dello Sport: “Juric chiama e conferma Verdi, sarà ancora del Toro”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Simone Verdi protagonista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Si legge: "Simone Verdi proseguirà la sua avventura nel Toro. Gliel’ha anticipato al telefono Ivan Juric, lo considera funzionale alla suaidea di calcio perché lo può utilizzare sia da trequartista sia da esterno di attacco. Insomma è fuori mercatoese si mette al lavoro con la testa giusta può entrare agevolmente sia nel 3-4-2-1 (qui starebbe alle spallem della punta) sia nella sua variante 3-4-3 (qui farebbe l’ala). L’uomo di Spalato in questi giorni di vacanza continuaamartellare come se fosse al campodi allenamentooin panchina: è il suo carattere, il suo modo di interpretare la professione. E la vita, probabilmente: chi lo conosce proprio non riesceaimmaginarselo seduto sotto l’ombrellone".