La Gazzetta dello Sport: “Juric esalta l’importanza di Dennis Praet”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Come sarebbe ad oggi la classifica del Torino se Praet non fosse rimasto a lungo indisponibile? Per Juric le cose sarebbero state diverse, come si può leggere sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Anche Dennis Praet, purtroppo per Juric, ha giocato appena 4 partite per intero su un totale di 19 presenze, sempre causa infortuni. Commenta il tecnico: «Sicuramente se lo avessimo avuto tutto l’anno sarebbe stato meglio. A me piace molto, credo che abbia un potenziale enorme. Era arrivato dall’Inghilterra in condizioni non ottimali anche perché non era stato impiegato tanto dal Leicester. Qui al Toro ha alzato il nostro livello, con l’Atalanta ha giocato una grandissima partita». Parole che confermano ulteriormente quanto Praet rappresenti un elemento fondamentale nello scacchiere di Juric, che potrà contare su di lui per questo mesetto finale. Il trequartista belga è al Toro in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. L’idea del d.t. Davide Vagnati è ottenere il rinnovo del prestito".