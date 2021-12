La Gazzetta dello Sport: “Juric lucida l’attacco”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Per tentare una scalata in classifica, Ivan Juric lucida l'attacco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sottolineando come il tecnico croato si aspetti i miglioramenti più importanti dal reparto offensivo. Finora sono arrivate 12 reti tra trequartisti e attaccanti, troppo pochi per Juric. Atteso quindi un miglioramento sul piano della finalizzazione, ma la fiducia non è mai in dubbio. Sanabria può fare un salto di qualità, Praet e Brekalo devono essere più continui, Pjaca ha bisogno di continuità prima di tutto sul piano fisico.