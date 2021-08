La Gazzetta dello Sport, Juric: “Mi avevano raccontato cose sul gruppo ma…”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Toro

Sulla Gazzetta dello Sport grande spazio alle parole di Ivan Juric, che ha incontrato i media dopo la sconfitta con il Rennes. Tra le tante risposte, il tecnico ha raccontato di essere soddisfatto dal lavoro del gruppo ed ha svelato quanto gli era stato raccontato: “Prima di arrivare, mi avevano raccontato tante cose sul gruppo... soprattutto su come non lavorava. Ma queste problematiche non le ho ritrovate: ho conosciuto dei ragazzi che ce l’hanno messa tutta e si sono impegnati al massimo. La base è buona. Tutti promossi? C’è qualcuno come Lyanco che vuole andare via: lo accontenteremo”.