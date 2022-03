La Gazzetta dello Sport: “Juric può sorridere, è tornato Brekalo”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Quest'oggi La Gazzetta dello Sport propone un focus su Josip Brekalo. Il calciatore croato ieri è tornato per la prima volta al Filadelfia dopo che aveva contratto il Covid-19 negli scorsi giorni. Questa è certamente un'ottima notizia per Ivan Juric che recupera così un calciatore importante in vista della sfida di sabato sera a Salerno. Rimane ancora il dubbio se Brekalo sarà disponibile fin dal primo minuto per la sfida contro la squadra dell'ex Davide Nicola. Potrebbe anche vedersi una staffetta tra i due croati: Pjaca e Brekalo nel ruolo di trequartista a sinistra. A destra invece c'è la possibilità di vedere Demba Seck dal primo minuto dal momento che Pobega è squalificato e Praet è fermo ai box per infortunio. Di sicuro c'è l'importanza del recupero di un giocatore importante come Brekalo per il quale è in arrivo il riscatto del cartellino da parte del Toro che ha raggiunto un'intesa con il Wolfsburg.