La Gazzetta dello Sport: “Juric ritrova Pjaca”

"Pjaca è pronto, sta bene, corre e si allena regolarmente con i compagni - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Sta pure spingendo al Filadelfia, ormai riesce a sostenere sedute su frequenze elevate, proprio come piace al tecnico". Fondamentale per Ivan Juric che lunedì contro l'Udinese, potrà schierarlo nuovamente. "Prima che l’ennesimo stop di una non fortunata carriera lo costringesse a fermarsi in infermeria, Pjaca si era già segnalato per il buon rapporto tra i minuti giocati e i gol segnati. L’attaccante croato infatti è rimasto in campo finora per 234 minuti, andando a bersaglio prima nella trasferta di Reggio Emilia in casa del Sassuolo, la giornata successiva alla Lazio allo stadio Olimpico Grande Torino". Il croato registra due reti, così come Belotti, Brekalo e Sanabria, ma "la media gol di Pjaca è lamigliore: un gol ogni 117 minuti".