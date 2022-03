La Gazzetta dello Sport: “Juric vuole fermare l’Inter con una grande mediana”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La Gazzetta dello Sport fa notare come il centrocampo sia ciò che ha permesso al Torino di fare il salto di qualità in questa stagione. Mandragora, Pobega e Lukic hanno portato qualità e quantità nell'undici di Juric. Pobega, di proprietà del Milan, sente profumo di derby contro i nerazzurri e probabilmente andrà a marcare Brozovic a uomo, se riuscirà a recuperare. Avrà sicuramente voglia di dimostrare per prendersi un posto in Nazionale. Lukic ha dimostrato di essere diventato un centrocampista moderno capace nella doppia fase: puntuale negli inserimenti e preciso nei recuperi. Infine Mandragora, la rosea lo presenta come il capitano del futuro. Ha un ottimo tiro da fuori e ha saputo guidare il centrocampo granata con carisma. Tra le possibilità del mister croato ci saranno anche Linetty e Ricci.