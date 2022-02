La Gazzetta dello Sport: “Juve-Toro centravanti tutta”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Reparti offensivi a confronto sulla Gazzetta dello Sport in vista del derby della Mole. Da una parte il tridente bianconero Vlahovic-Morata-Dybala; dall'altra la prima punta del Torino supportata dai trequartisti. Fin qui il centravanti granata è stato sempre Sanabria, ma Belotti scalpita e contro il Venezia si è già visto come possa essere determinante sotto rete. Chi dei due scenderà in campo è uno dei nodi da sciogliere per Ivan Juric. La suggestione Gallo rimane: "Belotti e il derby della Mole è poi una storia antica: da sette anni si ripete, senza eccezioni".