La Gazzetta dello Sport: “La difesa funziona, primo esame superato”

Milinkovic-Savic in porta, Djidji, Buongiorno e Rodriguez in difesa. Nella gara con la Cremonese era così composto il reparto arretrato granata, che secondo la Gazzetta dello Sport, ha superato il primo esame della stagione. Questo il commento della rosea: "Insomma, Milinkovic contro la Cremonese ha affrontato un primo esame superandolo brillantemente non solo grazie alla parata sul primo dei tiri dal dischetto (Ciofani), ma guidando i compagni con autorità e calma e confermando quelle doti di buon palleggio, di padronanza tecnica con i piedi molto utili per l’inizio della manovra. E anche molto rare tra i portieri. Se non è stato mai impegnato severamente nei 120’ lo si deve pure al buon comportamento di chi gli giocava davanti. Senza Bremer è toccato a Buongiorno (qualche sbavatura c’è stata) governare un reparto dove sia Rodriguez che Djidji hanno confermato il «nuovo corso» che si era intravisto durante il lavoro in Alto Adige. Pure Izzo, in verità, entrato nel finale del match, si è mosso con autorevolezza, ma sul napoletano il popolo granata ripone da sempre grande fiducia".