La Gazzetta dello Sport: “La Roma è spietata ed è terza, il Toro sbatte sul muro”

All'indomani della sconfitta del Torino contro la Roma, La Gazzetta dello Sport analizza il match scrivendo che Mourinho si fa bastare il rigore di Dybala in apertura di partita per portare a casa i tre punti. I granata invece cadono contro i giallorossi e non riescono a sfondare il muro eretto dallo Special One dopo il gol segnato. Nelle pagelle della rosea ci sono bocciature per i difensori Schuurs e Buongiorno che riceve un 5 al pari di Sanabria. Più vicini alla sufficienza invece ci sono Gineitis, Miranchuk e Vlasic che si prendono un 5,5. Il migliore in campo per il Toro è Rodriguez che non sbaglia nessun pallone e mette in area uno splendido pallone per l'occasione più importante di tutta la partita creata dal Toro di Juric.