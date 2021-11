La Gazzetta dello Sport: “La trequarti del Toro parla croato”

Tutte le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

Il Torino lunedì ospita l'Udinese, e Juric sta pensando ad una mossa innovativa per la trequarti. Sì perché nella mente del tecnico croato sta prendendo sempre più forma l'idea di schierare insieme sia Brekalo sia Pjaca, che con Juric condividono la nazionalità. "[...] contro l’Udinese il Toro può trarre una spinta ulteriore dalla coppia di Zagabria. Che Juric (croato di Spalato) può utilizzare per la prima volta, - come riportato da La Gazzetta dello Sport - dall’inizio o a partita in corso. I due attaccanti messi insieme possono formare una miscela esplosiva. Sin qui si sono solo alternati col Sassuolo e con la Lazio". Se è vero che il tecnico finora ha sempre optato per un trequartista offensivo e uno più conservativo (come Praet o Linetty), è anche vero che serve fare di più in fase realizzativa, e per questo sembra sempre più probabile vedere insieme la coppia balcanica.