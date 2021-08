La Gazzetta dello Sport: “Le mosse di Juric, così si costruisce il nuovo Toro”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Nella Gazzetta dello Sport, il focus è su Ivan Juric. Il tecnico croato sta lavorando sulla costruzione del gruppo, che anche ieri si è riunito a cena dopo l'allenamento al Filadelfia, anche fuori dal campo. "Juric si svela un po' psicologo e un po' motivatore, di certo costruttore di gruppi" afferma il quotidiano. La cena di gruppo nella sala Ferrini è quindi destinata a diventare un'abitudine fissa del nuovo Toro. D'altronde "ci tiene molto Juric allo spirito di gruppo, a cementare i rapporti, a vivere la giornata da squadra nella sua interezza". L'intero gruppo granata volerà domani mattina in Olanda per l'ultima amichevole prestagionale contro l'AZ Alkmaar: non ci sarà Bremer, ancora in fase di recupero e in forse anche per la Coppa Italia, prima convocazione per Belotti.