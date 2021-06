La Gazzetta dello Sport: “Legame da Toro: Zaza fa il tifo per l’amico Belotti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spazio oggi ad un focus su Zaza, uno di quei giocatori che sono in bilico tra il Toro e la cessione e che vivranno un'estate difficile nella cui mente risuonerà un solo ritornello: "Farò parte del Toro di Juric?". Nel frattempo Simone, che al momento è in vacanza in Spagna, approfitta di questo periodo per supportare il suo amico Belotti impegnato nella preparazione a EURO 2020: "Tra i milioni di tifosi su cui può contare la squadra del Mancio, Simone Zaza ha prenotato un posto in prima fila. Durante la sua vacanza al mare, vivrà più all’ombra dell’amico Belotti che delle tende piantate sulle spiagge. L’intesa tra i due attaccanti nata per esigenze di reparto con la maglia granata addosso, è sfociata in breve tempo in una vera e propria amicizia. E conoscendo quanto sia radicato questo sentimento è facile immaginare Zaza che in questa vigilia di Italia-Turchia invia messaggi augurali e di incitamento al suo capitano e partner di tante partite. Una chat affettuosa che andrà avanti sicuramente per tutta la manifestazione, con Simone in giro nei posti più rinomati tra i giovani (tipo Ibiza, per intenderci) pronto a sedersi davanti alla tv per balzare in piedi quando in campo apparirà l’amico Andrea".