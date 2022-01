La Gazzetta dello Sport: “Lukic, Mandragora e Pobega saranno l’arma in più”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"I tre moschettieri granata sono pronti a ricomporre il trio di garanzia per Ivan Juric - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Sasa Lukic, Rolando Mandragora e Tommaso Pobega sono tornati tutti e tre al top della forma". In passato il tecnico granata optò per schierarli tutti e tre dall'inizio, ma sarà difficile vederle il trio insieme nuovamente domani contro il Sassuolo. "Avere tre uomini di tale spessore al top della condizione offrirà al Toro un’arma in più. Tra gerarchie e gestione durante la partita, poter contare sui tre moschettieri tirati a lucido rappresenterà l’elemento chiave in grado anche di decidere la sfida". Sotto ogni aspetto, domani pomeriggio il Torino potrà avere una marcia in più. "La chiave sarà la gestione, e per il Toro sarà una risorsa formidabile. Forse, addirittura decisiva contro questo Sassuolo".