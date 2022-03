La Gazzetta dello Sport: “Lukic torna contro l’Inter, il Toro ha bisogno di lui”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Nella sfida di domenica sera contro l'Inter il Torino potrà tornare a fare affidamento su Lukic in mediana, una pedina fondamentale nello scacchiere granata come riportato su La Gazzetta dello Sport: "Rieccolo, nel cuore del Toro. Ivan Juric riavrà Sasa Lukic, la stella polare del suo progetto tecnico. Non è un recupero qualsiasi, non sarà affatto un rientro banale. La storia di questo campionato racconta come Lukic sia diventato tante cose in una: l’equilibratore tattico, un ricco serbatoio di energie, l’uomo che offre spessore e pure personalità. «Il centrocampista completo», per dirla attraverso un’espressione spesso rilanciata da Ivan Juric negli incontri settimanali con i cronisti. Lukic sta per riprendersi il suo posto in mediana, e nel mirino ha già messo la super sfida di domenica sera (ore 20.45) contro l’Inter di Simone Inzaghi. Nei grandi appuntamenti in questa stagione ha sempre saputo dare una marcia in più al centrocampo, e di conseguenza al gioco del Toro".