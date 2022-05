La Gazzetta dello Sport: “Magia di Brekalo, Hellas abbattuto”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Il Verona cercava i punti per festeggiare nell'ultima gara in casa la miglior stagione della sua storia, spinto dalla carica di oltre 20 mila tifosi. Invece è stato Ivan Juric a stabilire il suo primato personale in Serie A". Esordisce così La Gazzetta dello Sport, nel day after della vittoria del Torino a Verona. La seconda in due confronti, 6 punti su 6 per l'ex Juric. A decidere è stato Josip Brekalo: "La settima perla del suo campionato è una meraviglia: uno splendido tiro a giro che decide la partita. Pimpante, elettrico". Promosso dal quotidiano anche Berisha: "La parata più bella è su Lazovic alla fine del primo tempo. Mura Lasagna, è attento su Tameze e ancora su Lazovic: mani sulla vittoria".