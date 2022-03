La Gazzetta dello Sport: “Mandragora, carisma in regia e futuro da capitano”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La Gazzetta dello Sport stamattina analizza le prestazioni stagionali e le prospettive future di Rolando Mandragora. Il centrocampista ex Udinese è designato a diventare il capitano del futuro per il Toro secondo afferma il quotidiano. Da almeno un paio di mesi Mandragora è il faro del centrocampo di Juric e la sua assenza per squalifica contro il Cagliari si è fatta sentire. Juric conosce le sue doti e i compagni lo ascoltano e lo seguono, per queste ragioni è uno degli uomini chiave del gruppo. Domenica contro il Bologna è pronto a tornare in campo dal primo minuto e dare una mano alla squadra. Nel lungo periodo in cui Belotti è rimasto fuori per infortunio, Juric ha scelto proprio Mandragora in 8 partite come capitano della squadra, un segnale della fiducia del tecnico e di tutto l'ambiente nei confronti del numero 38.