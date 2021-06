La Gazzetta dello Sport: “Mandragora centro del Toro”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Toro

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Rolando Mandragora. Mentre l'Italia è impegnata con l'Europeo infatti, il centrocampista granata, che proprio grazie al suo rendimento al Toro aveva ritrovato la Nazionale, punta sicuramente a convincere Mancini a riservargli un posto per i Mondiali di Qatar2022. E verso questo suo obiettivo, Juric può essere un tassello fondamentale. Il tecnico croato lo stima sin dai tempi del Genoa e pensa di utilizzarlo, insieme a Rincon, come impostatore della manovra dei suoi. Lo stesso ruolo che ha affidato a Miguel Veloso in quel di Verona. Di mettersi alla prova, Rolando non vede proprio l'ora e le sue dichiarazioni, rilasciate poco prima di partire per le ferie, lo confermano: "Il Toro è un club speciale, ti entra dentro con la sua storia e con quel senso di appartenenza che i tifosi riescono a comunicare. Ripartiremo con la convinzione di disputare una stagione all’altezza delle aspettative. Su piano personale lavorerò per crescere ancora tanto". Maggiori informazioni nel giornale oggi in edicola.