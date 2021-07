La Gazzetta dello Sport: “Martedì e mercoledì visite mediche e vaccini”

Le pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi dedicate al Toro

Si parla dell'imminente calendario dei granata sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ivan Juric ha dato appuntamento a tutti martedì 6 per radunarsi dopo le vacanze. Martedì e mercoledì non si scenderà in campo, ma le prime due giornate saranno dedicate a visite mediche, primi test e vaccini contro il Covid: la società ha deciso di aderire alla campagna vaccinale con grande senso di responsabilità. Sarà da definire la data della presentazione di Ivan Juric. Il 13 si partirà quindi per il ritiro di Santa Cristina Valgardena, dove la squadra resterà fino al 30 luglio. Il club avrebbe voluto ospitare tifosi nei giorni di lavoro a Torino, ma i protocolli attualmente in vigore lo impediscono ancora.