La Gazzetta dello Sport: “Messias pista calda, Izzo rimarrà a Torino”

La pagine dei quotidiani dedicate al Toro in edicola oggi

Grande spazio dedicato al mercato sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Per Messias sono ore molto calde: oggi in programma l'incontro con il Crotone, sul giocatore ci sono anche Milan e Fiorentina. Il Toro, intanto, monitora anche Orsolini e Simeone. Per l'attacco spunta il gradimento per Kalimuendo del Psg, mentre in difesa Manolas aspetta l'Olympiakos e Gigot è frenato da problemi familiari. Oggi è atteso Pobega a Torino, Izzo rimarrà in granata. Un occhio anche a centrocampo: tanti interessamenti per Lukic, da scrivere anche il futuro di Rincon.