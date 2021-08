La Gazzetta dello Sport: “Messias, riparte l’assalto. Tentazione Praet”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La Gazzetta dello Sport fa oggi il punto sul calciomercato del Torino, una squadra che, a due giorni dalla conclusione della sessione, ha ancora bisogno di almeno 2 elementi per completare la rosa. Si legge: "Davide Vagnati ha ridato impulso alle trattative già in piedi, e nel contempo si è lanciato su piste finora inesplorate: il difensore dello Schalke Ozan Kabak e l’ex blucerchiato Dennis Praet, attualmente al Leicester, che può diventare sullo scacchiere tattico il trequartista che vorrebbe Juric. Ma in pole position per questo ruolo rimane Junior Messias, il quale però non farà niente per forzare la mano alla società che lo ha lanciato in Serie A, questo aspetto è scontato. Oggi Vagnati riprenderà a parlare con il direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino, per cercare quell’avvicinamento tra richiesta e offerta che non c’era stato alla fine della scorsa settimana. Intanto, però, il Toro ha aperto col Leicester il discorso che porta a Dennis Praet, vecchia tentazione del direttore tecnico granata, È una strada parallela, quindi diventa l’alternativa a Messias. In difesa, il nome molto quotato in queste ore, è quello del giovane turco Ozan Kabak, 21 anni, in forza allo Schalke 04, un 2000 che verrebbe in Italia volentieri per migliorarsi e quindi crescere ulteriormente, ma già molto interessante. In parallelo è in corso anche una riflessione sul brasiliano Becao dell’Udinese che potrebbe diventare cedibile se il club friulano riuscisse a sua volta ad assicurarsi un rimpiazzo".