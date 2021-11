La Gazzetta dello Sport: “Milinkovic convoca i tifosi allo stadio”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, La Gazzetta dello Sport dedica le sue colonne alle parole dette da Vanja Milinkovic-Savic al canale web ufficiale del Torino nella giornata di ieri. Il serbo ha parlato della splendida settimana che ha vissuto ("E’ stata una settimana bellissima per me: prima convocazione in Nazionale, esordio e qualificazione al Mondiale.."), del rapporto con il tennis e delle parole di Novak Djokovic sul Toro ("In Serbia da quando abbiamo Djokovic siamo tutti appassionati della racchetta, impossibile non esserlo. Ma se lui ha definito Torino tutta granata non lo ha fatto dopo aver parlato con me. Semplicemente è una realtà conosciuta nel mondo dello sport"), del suo ruolo nel club ("Sono pronto a giocare in qualsiasi zona del campo, se l’allenatore me lo chiedesse"), ma anche della partita di lunedì con l'Udinese, alla quale invita i tifosi a riempire lo stadio:"Spero proprio che arrivino in tanti, il più possibile... Con lo stadio pieno è tutta un’altra cosa".