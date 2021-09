La Gazzetta dello Sport: “Nessun attrito tra Cairo e Juric”

Le pagine odierne dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

"Nessun attrito con Ivan Juric: Urbano Cairo ha voluto sottolinearlo con chiarezza" scrive La Gazzetta dello Sport, riprendendo l'intervento del presidente del Torino al Festival della Tv. Il quotidiano passa in rassegno le risposte di Cairo, dagli attestati di stima per il percorso del tecnico croato, alla franchezza usata da Juric in conferenza stampa: "Credo sia sempre meglio parlarsi con franchezza e perciò non ho avuto problemi nel sentirlo dichiarare ciò che ha detto perché l'ha fatto in maniera educata e composta", passando per il mercato appena concluso.