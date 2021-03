La Gazzetta dello Sport: “Nicola, nato nel segno del Toro”

Rassegna Stampa / Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport spazio oggi ad un approfondimento sulla figura di Davide Nicola, il quale ha la curiosa particolarità di essere venuto al mondo il giorno in cui nacque il "Tremendismo granata". Il 4 marzo 1973 infatti, mentre l'allenatore granata nasceva, il Torino sconfiggeva la Juventus 2-0 con i gol di Pulici e Agroppi, e come scrisse Giovanni Arpino, che regalò versi bellissimi al Toro: "In quel derby nacque il tremendismo granata". Non può essere una partita qualunque il derby per Nicola che è "cresciuto in una famiglia granata e sin da bambino