La Gazzetta dello Sport: “Occasione Juric per battere una big”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Non sarà solo un congedo per salutare un campionato brillante - si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport - . C’è un presente che ha ancora molto da dire: la corsa del Toro non è ancora finita, la sfida contro la Roma potrebbe aggiungere anche l’ultima ciliegina. L’ultimo atto della stagione prima del rompete le righe è la classica ghiotta occasione per rafforzare il decimo posto e lanciare l’assalto al nono". Servirà vincere contro i giallorossi e questo significherebbe togliersi l'ultimo sfizio, quello di aver battuto una big per la prima volta in campionato. "Il Toro ha sfiorato tante volte lo scalpo prestigioso, spesso lo ha pure meritato, sfuggito di mano per lo più in una lunga collezione di finali amari. Dopo cinque stagioni in granata sta per arrivare il momento dei saluti per Ansaldi in scadenza di contratto. In tribuna ci sarà Bremer. E sarà certamente l’ultima per Brekalo".