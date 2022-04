La Gazzetta dello Sport: “Ola Aina sarà una freccia in più per Juric nel finale”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Questa mattina La Gazzetta dello Sport propone un focus su Ola Aina. Durante l'ultima sfida, giocata in casa della Lazio, il terzino nigeriano è stato riproposto da Juric nell'undici titolare. Secondo la rosea adesso è possibile che Aina venga riproposto anche nel match casalingo di sabato contro lo Spezia. Già la scorsa estate, quando Juric arrivò sulla panchina granata, il talento di Aina non fu ignorato e il tecnico ex Verona ha sempre parlato bene dell'ex Chelsea. Quest'inverno invece lo ha pungolato e dopo la Coppa d'Africa, giocata da protagonista con la sua Nigeria, si è trovato davanti il miglior momento di forma di Singo e Vojvoda che gli hanno sbarrato la strada. Contro la Lazio si è finalmente rivisto Aina che ha fornito una discreta prestazione e ora si candida per essere una risorsa preziosa in vista del finale di stagione.