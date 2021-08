La Gazzetta dello Sport: “Pagelle da Toro: Sorpresa Djidji, Lukic rimandato”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo la seconda metà di luglio passata in ritiro in Val Gardena è tempo di valutazioni per quel che riguarda gli uomini di Ivan Juric. Ecco chi sono i granata promossi e i rimandati per la Gazzetta dello Sport: "Bremer e Mandragora sono stati promossi con la lode. Ricardo Rodriguez, Koffi Djidji e Ola Aina hanno avviato una rimontona in termini di importanza e considerazione. Tutti e tre non sono sul mercato, hanno superato gli esami, resteranno nel gruppo. Il ritiro e l’ottima amichevole giocata a Rennes hanno blindato la posizione di Vanja Milinkovic Savic. Alla voce conferme entrano anche Ansaldi, Izzo, Sanabria, Singo. Nell’elenco dei promossi anche Vojvoda e Linetty: due valutazioni non scontate, conquistate sul campo. C’è gradimento per il serbo Stojkovic come trequartista sinistro, magari da vice Pjaca. Buongiorno è promosso a pieni voti. Bene Gemello e Rauti, che però potrebbero andare in prestito in B. C’è poi un gruppetto di uomini sui quali i giudizi sono rimandati alla fine delle prossime due settimane di lavoro. Ad esempio ,quando Juric ha firmato con il Toro aveva una considerazione altissima di Sasa Lukic: il ritiro del centrocampista serbo, però, gli ha fatto sorgere qualche dubbio. È tra quei giocatori che adesso dovranno recuperare un po’ di terreno perso. Il peso nello spogliatoio di Rincon non è in discussione, come la sua permanenza (ha appena rinnovato), ma gli anni ci sono e Juric vuole capire meglio fino a che punto può contare sul General. Valutazioni sospese su Verdi e Baselli. A Zaza è chiesta continuità. Chi all’esame Juric non si è iscritto è Lyanco: ha chiesto di andare via".