La Gazzetta dello Sport: “Pjaca già provato da Juric come trequartista”

"Lo ha catapultato senza esitare al centro del villaggio granata - si legge in apertura su La Gazzetta dello Sport - . Ivan Juric il suo messaggio lo ha lanciato dal primo giorno, senza sprecare nemmeno un secondo: ha subito incastrato Marko Pjaca nel cuore del motore del Toro". Ieri il giocatore croato ha svolto la sua prima giornata di allenamento in maglia granata ed è stato provato al mattino nell’undici. "Con uno come lui non c’è bisogno di attraversare una fase di ambientamento". Il nuovo tecnico granata lo ha gettato subito nel gruppo, insieme ai nuovi compagni. Dalle esercitazioni tattiche sono emerse alcune indicazioni interessanti: Pjaca è finito subito nella formazione base. "Il tecnico lo ha posizionato sul centrosinistra della trequarti, in quel ruolo che sarà il punto di partenza della sua avventura in granata".