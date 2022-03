La Gazzetta dello Sport: “Pobega, dove lo metti funziona bene”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Il Toro ha cominciato ieri la marcia di avvicinamento al Bologna - si legge sulle pagine del quotidiano - e Ivan Juric, confortato da i test in allenamento, deve decidere in questi giorni se e dove la squadra necessita di una rinfrescata". In vista della trasferta emiliana, il protagonista tra le colonne de La Gazzetta dello Sport è Tommaso Pobega: "Tornato a pieno regime proprio nell’ultimo match, diventa una risorsa che il tecnico non può non tenere nella massima considerazione ora che ritrova l’esperienza e il carisma di Mandragora. Domenica scorsa Pobega ha giocato in mediana (per sostituire appunto Mandragora) con grande vigore e incisività. Più volte ha preso palla davanti alla propria area e si è esibito in veloci e possenti fughe verso la porta avversaria che magari andavano accompagnate meglio dagli avanti granata. Quindi rivederlo al Dall’Ara con questi stessi compiti non stupirebbe più di tanto, anzi apparirebbe un premio a chi è stato protagonista di una performance positiva".