La Gazzetta dello Sport: “Pobega e Mandragora per avere una mediana robusta”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Il Toro si è adeguato ai tempi: ora può andare in campo spinto da un motore hybrid - si legge su La Gazzetta dello Sport - dove la benzina viene erogata dall’instancabile Mandragora, mentre l’elettricità ce la mette Pobega, tipo capace di scosse letali in area avversaria". Il giovane centrocampista con lo Spezia ha realizzato sei gol in venti partite e Ivan Juric, in questi giorni di lavoro al Filadelfia, sta provando a metterli assieme in mezzo al campo. "Pobega in granata deve abituarsi alla distribuzione del gioco - si legge nell'edizione odierna del quotidiano - in quanto nel suo primo campionato di Serie A (Spezia) ha fatto perlopiù la mezzala d’assalto nel 4-3-3 di Vincenzo Italiano: nella partita vinta 4-1 contro il Toro aveva di fianco Ricci e Maggiore. Nella sua nuova squadra (3-4-2-1) potrebbe anche coprire la fascia, però è nel mezzo che Juric intende sfruttare la sua prestanza atletica e quindi lo sta provando mediano col supporto al suo fianco del solo Mandragora".