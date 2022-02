La Gazzetta dello Sport: “Pobega e Ricci guidano la mediana contro il Venezia”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Complici le squalifiche di Mandragora e dell'insostituibile Lukic, contro il Venezia la mediana del Torino sarà formata da Pobega e dal nuovo acquisto Ricci, come riportato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Toro, adesso ti guidano i giovani. Samuele Ricci, 20 anni, e Tommaso Pobega, 22: questo il tandem di registi che scenderà in campo contro il Venezia. Scelta obbligata, stanti le squalifiche di Lukic e Mandragora, ma nella circostanza è proprio il caso di dire che non tutti i mali vengono per nuocere: Ivan Juric ha la possibilità di vedere subito all’opera quel centrocampista dai piedi buoni che aveva chiesto alla società e sul quale il club ha prontamente investito. Ricci, appunto, un emergente. Accanto al quale agirà Pobega, un talento fin qui messosi in luce per qualità non solo fisiche (4 gol e un assist)".