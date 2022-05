La Gazzetta dello Sport: “Pobega ha toccato le cinquanta gare in Serie A”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Tommaso Pobega è il protagonista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista di proprietà del Milan ha mostrato una crescita importante con la maglia granata e adesso che il 4 maggio è alle porte, Pobega commenta così: "Non vedo l’ora di salire a Superga: Grezar era triestino come me, mi verranno i brividi". Il centrocampista ha inoltre toccato le cinquanta gare in Serie A a soli 22 anni, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Mancano tre partite alla fine del campionato: "Sappiamo benissimo che il mister ci tiene a chiudere il campionato in crescendo e in una posizione di classifica che testimoni anche in termini di punti i nostri progressi - dice Pogeba - . Quindi in questo finale che ci riserva Napoli, Verona e Roma, il nostro sforzo, il nostro impegno, saranno spinti al massimo. Ma del resto si è visto con l’Empoli che la squadra non molla mai ed è in grado di fare risultato anche contro avversari fortissimi".