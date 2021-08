La Gazzetta dello Sport: “Pobega-Mandragora nuovo motore Toro”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Oggi è il giorno di Tommaso Pobega. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega come il centrocampista milanista sia atteso a Torino per le visite mediche. Pobega ha svolto tutto il ritiro con il Milan e arriva in granata già in condizione, sarà Ivan Juric a decidere se schierarlo già contro la Fiorentina. "Saranno Pobega e Mandragora i pistoni del nuovo motore granata? Sembrerebbe proprio di sì". Il milanista inoltre può anche essere usato come trequartista, a seconda delle necessità del Toro. "Dall'arrivo del milanista la rosa granata ricava una importante iniezione di tecnica e consistenza atletica nel settore nevralgico del campo" prosegue il quotidiano, sottolineando infine il sogno che accomuna Pobega e Mandragora: la Nazionale. Nel frattempo il Toro continua a muoversi sul mercato: previsto oggi un incontro con il Crotone per Junior Messias, stuzzicato dalla proposta di Ivan Juric. Per la difesa invece si punta a uno tra Costas Manolas, Becao, Gigot e Walukiewicz.