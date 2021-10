La Gazzetta dello Sport: “Praet, Brekalo e Sanabria: tentazione forte”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni: occhi puntati verso Torino-Sampdoria

La Gazzetta dello Sport lancia l'idea di un tridente offensivo granata per la sfida di domani sera contro la Sampdoria: Praet, Brekalo e Sanabria, con Belotti in panchina. Si legge: "La nuova idea, in fondo, è sempre stata il pensiero originario. Doveva essere la casella di partenza dalla quale il Toro avrebbe dovuto ricominciare sin dal principio, poi rimandata a causa degli infortuni e degli stop and go che hanno ostacolato l’inizio di campionato di Dennis Praet. E ora che il belga ha recuperato pure dagli ultimi problemini fisici, con una condizione in crescita sensibile, l’ipotesi diventa seria e percorribile. Domani con la Sampdoria ci sarà il tridente qualità con Praet, Brekalo e Sanabria? Strada probabile, tentazione forte".