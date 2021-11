La Gazzetta dello Sport: “Praet magie e gol, il Toro si gode il suo gioiello”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta un focus sull'uomo del momento in casa Toro: Dennis Praet. Il centrocampista belga è uno dei giocatori più in forma di questa squadra e anche nell'ultima gara contro la Sampdoria ha impressionato per le sue giocate di qualità. Inoltre è arrivato il primo gol granata che ha certificato la bontà della sua prestazione. La rosea sottolinea anche la precisione dei passaggi di Praet, una caratteristica che evidenzia notevolmente le qualità del belga. Il numero 22 granata contro la Sampdoria ha offerto due ottimi palloni (uno a Linetty e uno a Belotti) che hanno messo i compagni davanti alla porta avversaria ma in entrambi i casi i granata non sono riusciti a concretizzare. A questo punto l'unica speranza del popolo granata è che gli infortuni abbandonino Praet in modo che riesca a trovare continuità e possa alzare l'asticella e fare di più come ha ammesso egli stesso dopo il match di sabato.