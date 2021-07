La Gazzetta dello Sport: “Primo allenamento in ritiro di Linetty. C’è fiducia”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Ieri mattina è iniziato il ritiro di Karol Linetty. Il centrocampista granata, una volta raggiunto il cuore della Valgardena, "ha ricominciato letteralmente di corsa - si legge tra le pagine de La Gazzetta dello Sport - . Scarpette da ginnastica, orologio al polso per controllare i tempi, gps attaccato dietro il colletto per registrare i dati dei primi test atletici. E poi via al suo primo allenamento sulla pista di atletica". La società granata gli sta dando la possibilità di riscattarsi dopo una prima stagione alquanto deludente. Ieri mattina al Mulin da Coi, insieme al calciatore polacco c'erano solamente i quattro portieri (Milinkovic Savic, Berisha, Gemello e Sava) e Iago Falque, che svolge un programma personalizzato. "Per gli altri granata, invece, è stato un venerdì di semi relax: mattinata di scarico nella piscina dell’albergo, pomeriggio di riposo concesso all’undicesimo giorno di allenamento". Oggi la squadra di Ivan Juric riprenderà con una doppia seduta in vista della prima amichevole in programma domani alle ore 17:00 contro l’Alta Obermais Merano.