La Gazzetta dello Sport: “Quanti errori arbitrali ma Giua non verrà fermato”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La Gazzetta dello Sport oggi propone un focus sugli errori arbitrali che nelle ultime giornate stanno diventando sempre più numerosi. Uno dei casi più eclatanti è stato quello di Serra, direttore di gara di Milan-Spezia, che non facendo proseguire un'azione annullò di fatto un gol ai rossoneri. Serra dopo questo errore è stato fermato e ha ripreso dalla Serie B. Questa sorte non toccherà invece a Giua, arbitro di Torino-Venezia, che suo malgrado si è macchiato dell'errore in occasione del gol di Belotti annullandolo per un fuorigioco rivisto al VAR. La rosea riporta anche un curioso dato che riguarda i calci di rigore. Dopo 25 turni di campionato la squadra che ha usufruito di più tiri dal dischetto è il Napoli con 10 mentre il Toro è l'unica della Serie A ancora ferma a 0 penalty.