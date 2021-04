La Gazzetta dello Sport: “Quanti punti in rimonta con Nicola”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

La Gazzetta della Sport di oggi riporta un curioso dato sul Torino. La squadra di Nicola è passata dall'essere la squadra che subiva più rimonte nella prima parte di stagione ad essere quella che da gennaio ha fatto meglio di tutti da situazione di svantaggio. Durante la nuova gestione i granata sono stati in grado infatti di guadagnare ben 11 punti in 7 rimonte, più di qualsiasi altra squadra in Serie A. Secondo la rosea tutto nasce dalle parole di Nicola che hanno saputo motivare la squadra. Il tecnico granata ripete sempre che i suoi giocatori devono avere la qualità di giocare ogni volta da Toro con grande orgoglio dunque, in modo da guadagnare una maggiore consapevolezza che fino a questo momento non è mai mancata.