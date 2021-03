La Gazzetta dello Sport: “Ricarica Toro”

Multimedia / Le notizie dei granata sui principali quotidiani in edicola

Ampio spazio viene lasciato da La Gazzetta dello Sport alla situazione attuale del Torino. La sosta delle Nazionali può permettere al mister granata Davide Nicola di recuperare alcune pedine fondamentali: "La sosta è preziosa, perché dobbiamo recuperare fisicamente tutti, integrando chi speriamo di riavere al top». Domani i granata ritorneranno in campo al Filadelfia per preparare al meglio il loro ritorno in campo. Dopo questa sosta il tempo sarà fondamentale, perchè non ce ne sarà abbastanza per recuperare gli eventuali errori. Ecco perchè il Toro non può permettersi di farne altri. Sanabria con la squadra, Belotti con la Nazionale, Nicola ha bisogno dei suoi top per la salvezza finale.