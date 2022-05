La Gazzetta dello Sport: “Ricci continua a crescere con la fiducia di Juric”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Sabato contro il Napoli tra le fila del Torino sarà assente Lukic per squalifica, ma le chiavi del centrocampo sembrano comunque in buone mani. Questo perché Ricci continua a crescere e a migliorare, e ha ormai convinto anche Juric, come si può leggere sulle pagine di oggi de La Gazzetta dello Sport: "Domenica, invece, a Empoli, casa sua, Samuele Ricci è subentrato nella ripresa con una calma serafica e una concentrazione da veterano: davanti agli occhi della sua famiglia arrivata da Pisa e presente in tribuna, davanti agli amici di sempre e a quel pubblico che lo ha visto crescere sin da quando era un bambino, ha sfoderato una così bella prestazione di personalità e pulizia tecnica, un piacere per gli occhi, al punto da meritarsi gli applausi di Ivan Juric. «È entrato con una calma e una sicurezza incredibile - è il plauso del tecnico granata -: Ricci sta facendo benissimo, sono davvero molto soddisfatto del suo percorso e della sua crescita. Ma devo dire che, prima di Empoli, arrivava da due partite fatte molto bene. Ricci, ma posso dire lo stesso anche per Seck, sta facendo un bel percorso: loro sono due talenti nati nel 2001 da crescere. E pian piano li porteremo a un livello più alto». La verità è che, ormai, Ricci non stupisce nemmeno più".