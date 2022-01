La Gazzetta dello Sport: “Ricci si racconta, dagli studi all’immagine di Juric”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Samuele Ricci, nuovo acquisto granata, si racconta sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, tra le aspettative verso il tecnico Juric e gli studi alla facoltà di Economia: "Da Ivan Juric si aspetta «severità, rigore, cultura del lavoro e anche dei momenti difficili, magari ci saranno. Però è questo tipo di allenatore che serve a un giovane che intende crescere. Sono convinto che sia il tecnico ideale per accompagnarmi nei necessari progressi». Il ventenne toscano ritiene che la sua dote migliore sia «la visione di gioco, palla a terra, insomma. Però so fare altre cose, lo si vedrà in partita, spero»: Juric lo ha voluto proprio perché sa interpretare più di un ruolo. Samuele ha debuttato in A lo scorso 21 agosto, festa dei suoi 20 anni, e ha scelto il numero 28 in omaggio al padre. «È il giorno del suo compleanno, pure lui nato in agosto. Sono cresciuto in una famiglia che mi ha trasmesso tanti valori, come l’importanza degli studi ad esempio. Per questo sono iscritto a Economia, ci vorrà più tempo ma sono sicuro di riuscire a laurearmi".