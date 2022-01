La Gazzetta dello Sport: “Ricci tra i più forti centrocampisti dopo il 2000”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

In sole ventiquattro ore, il Torino è riuscito a mandare a segno un'altra trattativa, quasi conclusa: si tratta del centrocampista classe 2001 Samuele Ricci, giocatore dell'Empoli che sta trattando con i granata per un prestito oneroso a 1 milione, con obbligo di riscatto a 8,5 milioni, che lo legheranno al Toro fino al 2026. "Un gioiellino - scrive la Gazzetta dello Sport - che la società sta per regalare a Ivan Juric. Senza mezzi termini, lo si può considerare uno dei due, forse tre, centrocampisti della nuova leva, i nati dopo l’anno 2000, più forti del calcio italiano. E la valutazione non è certo nostra, ma del c.t. dell’Under 21 Paolo Nicolato" - Samuele Ricci è stato convocato, per lo stage, per la prima volta in Nazionale Maggiore da Mancini. L'accordo tra le società sembra essere stato raggiunto, e nella giornata di oggi, mercoledì 26 gennaio, verranno definiti gli ultimi dettagli. L'arrivo di Ricci, quindi, spianerebbe la strada per Baselli al Cagliari (interessato anche a Izzo), Kone al Crotone, e Verdi alla Salernitana. Su Zaza, c'è invece l'interesse del Maiorca. Atteso in città, invece, Aina, che rientra dopo l'eliminazione della sua nazionale dalla Coppa d'Africa. Pellegri e Ricci, dunque, sono i due colpi più grandi del Torino, che però non si ferma: il direttore sportivo granata è adesso interessato a Gatti del Frosinone e Seck della Spal.